Column Maarten Schakel – De geheime beweging achter de Clean Up (en andere events) 21-09-2024

World Clean Up Day is in volle gang. De afgelopen jaren steevast op de derde zaterdag van september. Dit jaar voor het eerst twee dagen: de vrijdag erbij genomen om meer bedrijven en scholen te enthousiasmeren. Vooral die laatste categorie werd op vrijdag goed bereikt! Kolegio Nechi Pieters, Sint Antonius, Meander, Nilda Pinto, to name a few. Maar de drukste dag blijft de zaterdag.

Als een wervelende en dynamische freelancer heb ik me de afgelopen maanden bezig mogen houden met dit evenement – op gebied van communicatie en website, maar de afgelopen weken vooral met het regelen en indelen van alle voertuigen en containerbakken. De goodwill bij een aantal grote ondersteunende bouw- en transportbedrijven is echt om verlegen van te worden. En wie niet in de bouwsector actief is, weet binnen no-time alles van bobcats, dyna’s, knikmops, Ahlmanns, backhoes en mini-excevators. Leuk om te gebruiken op saaie verjaardagen of tijdens een potje Scrabble.

Wat ik óók ontdekt heb, is de geheime movement van freelancers op ons eiland. Die bestaat natuurlijk al langer, maar voor mij ging er een wereldje open. Ik realiseerde het me niet, maar ze zijn voortdurend onder ons: de project managers, social media tijgers, online marketeers en andere Manusjes-van-alles. Je treft ze meestal met een laptop aan een tafeltje in Starbucks en andere welbekende koffie-en-ontbijt-tenten (bij voorkeur met airco en goede Wifi). De wat minder jeugdigen onder ons, houden zich op in lobby’s van niet nader te noemen hotels – bij voorkeur met een iets zakelijker uitstraling, met hoekjes die uitgerust zijn met een flatscreen-tv-met-HDMI-kabel, die kan fungeren als tweede beeldscherm voor je laptop. Echt heel handig, want die freelancers blijven dan de hele dag werken, drinken en lunchen – een markt op zich! Is er een nieuwe ‘hotspot’ waar het lekker werkt, dan gaat dat als een lopend vuurtje en hebben de freelancers die binnen no-time allemaal ontdekt.

Mijn indruk, als groentje in dit werkveld, is dat dat groepje freelancers uit veel ‘familiar faces’ bestaat, vaak dames. Noem een groot event en er zijn altijd wel een paar dezelfde mensen bij betrokken. Klein eiland. Met gelukkig een aantal mensen dat goed is in wat ze doen en daardoor voor veel van dit soort projecten gevraagd worden. Een leuk familietje op zich.

Iets voor mij? Op lange termijn weet ik dat niet, maar ik ben wel gecharmeerd van deze beweging waar ongetwijfeld een mooie Gen-Z uitdrukking voor zal bestaan in de categorie ‘digital nomad’ ofzo.

Deze zaterdag is de tweede en laatste dag van World Clean Up day, een prachtig evenement, dit jaar met dank aan naar schatting zo’n 2500 ‘superheroes’, waaronder veel vrijwilligers, een aantal geweldige donateurs, een gepassioneerd bestuur en als smeerolie een gek groepje freelancers.

P.S. Pro-tip: vraagt iemand in een Whatsapp-groep of op Durftevragencuracao op Facebook om een rustige ontbijt-en-lunchtent met goede koffie en sterke Wifi? Pabien, je hebt een beginnende freelancer gespot!

