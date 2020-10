Maatregelen blijven van kracht, meer toeristen naar Curaçao toegestaan

121 Gedeeld

De corona-maatregelen die nu van kracht zijn blijven twee weken langer gelden. Dat laat Eugene Rhuggenaath weten in de persconferentie van vandaag.

De premier is tevreden over de inzet die hij heeft gezien van de gemeenschap om zich aan de regels te houden.

Het aantal toeristen dat nu naar Curaçao mag komen is verhoogd met verdubbeld naar 20.000. Daaronder nu ook reizigers uit Canada, New York, New Jersey en Connecticut in Amerika.

Een negatieve PCR-test blijft verplicht.

Vandaag kreeg Curaçao veertien nieuwe besmettingen erbij. Het totaal aantal actieve besmette cases is 213.