‘Mac’ Cijntje op non-actief vanwege playa Knip

Foto – Riley Ignacio – Èxtra

Willemstad – Voormalig Statenlid Melvin ‘Mac’ Cijntje is tijdelijk op non-actief gezet door zijn minister, Zita Jesus-Leito van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning.

Reden is zijn rol als ambtenaar bij de bouw van een invalide toegang op Playa Knip. Die zou illegaal zijn en zonder bouwvergunning neergezet. Opvallend is dat het ministerie uitvoerig en positief bericht heeft over de ontwikkeling van het project.

Bezorgde burgers zijn een petitie gestart om de bouw stil te leggen. En met succes blijkt nu, 4000 handtekening zijn er inmiddels gezet.