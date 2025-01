Venezuela Venezolaanse oppositieleider Machado opgepakt en direct weer vrijgelaten bij protest Maarten Schakel 09-01-2025 - 3 minuten leestijd

WILLEMSTAD – De Venezolaanse oppositieleider María Corina Machado (57) is donderdag kort opgepakt tijdens een demonstratie in Caracas tegen de inauguratie van president Nicolas Maduro. Na ongeveer een uur werd ze weer vrijgelaten. De Venezolaanse regering ontkent de arrestatie.

Machado’s beweging, Vente Venezuela, maakte haar arrestatie bekend via sociale media. Volgens haar team werd ze ,,met geweld onderschept toen ze de demonstratie verliet” op een motorfiets. Daarbij zouden schoten zijn gelost. Tijdens haar korte detentie moest ze verschillende video’s opnemen. Na haar vrijlating kondigde haar partij aan dat Machado het land zal toespreken en uitleg zal geven over de gebeurtenissen.

De regering ontkent de arrestatie echter. Minister van Binnenlandse Zaken Diosdado Cabello noemde het ,,een verzinsel, een leugen”.

Onderduiken

Dit was Machado’s eerste publieke verschijning sinds augustus. Ze was ondergedoken nadat de oppositie president Maduro beschuldigde van verkiezingsfraude in juli. De oppositie stelde dat hun kandidaat, Edmundo González Urrutia, de echte winnaar was. Na de verkiezingen werden honderden opposanten gearresteerd door de regering.

Machado was oorspronkelijk de oppositiekandidaat, maar de autoriteiten verhinderden haar deelname aan de verkiezingen. Haar partij schoof daarop González Urrutia naar voren. Ook hij dook na de verkiezingen onder en verbleef enige tijd in de Nederlandse ambassade in Caracas. Later kreeg hij politiek asiel in Spanje.

Protesten en Onrust

Donderdag vonden er door heel Venezuela en ook op Curaçao demonstraties plaats tegen Maduro, die vrijdag zijn derde termijn als president aanvangt. González Urrutia heeft aangekondigd vrijdag terug te keren naar Venezuela om het presidentschap op te eisen. De autoriteiten bereiden zich voor op mogelijke onrust met controleposten door het hele land. Verschillende oppositieleden en activisten zijn al gearresteerd in aanloop naar de ceremonie.

Maduro is sinds 2013 aan de macht. Tijdens zijn bewind ging Venezuela gebukt onder een zware economische crisis, waardoor miljoenen inwoners het land verlieten. Tegenstanders hopen dat Maduro zelf zal opstappen. ,,Stap op en verlaat het land in vrede”, stond op een protestbord in Caracas.

Voor haar arrestatie sprak Machado de menigte toe. ,,Heel Venezuela gaat de straat op, we zijn niet bang! Vandaag begint een nieuwe fase. Venezuela is vrij!”, riep ze.

Internationale Reacties

De arrestatie van Machado wordt wereldwijd scherp veroordeeld. Er wordt opgeroepen haar recht op vrije meningsuiting en persoonlijke veiligheid te respecteren.

Het Witte Huis veroordeelde Maduro’s acties tegen de democratische oppositie. Ook Spanje, Colombia, Argentinië en Panama spraken hun afkeuring uit. De Argentijnse president Javier Milei vergeleek Maduro met een dictator. De aankomende Amerikaanse president Donald Trump waarschuwde Venezuela om de demonstranten met rust te laten.