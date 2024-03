Algemeen Maduro & Curiel’s Bank kondigt vertrek Lionel “Chicu” Capriles II aan Redactie 2024-03-21 - 2 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Lionel ‘Chicu’ Capriles II, die al bijna twee decennia President en CEO van de MCB-bank is, treedt terug. De Raad van Commissarissen is gestart met het vinden van een opvolger om de MCB-Groep naar een volgende fase te leiden, meldt een persbericht van de Maduro & Curiel’s Bank MCB.

In een toelichting op zijn beslissing zegt Chicu: “Het is een absolute eer om MCB te leiden en samen te werken met zulke uitstekende collega’s. Ik voel me vereerd dat ik in de positie ben om op zo’n betekenisvolle wijze bij te dragen aan onze samenleving.”

Na bijna 33 jaar dienst bij de Bank, voelt Chicu dat het tijd is om MCB over te dragen aan nieuw leiderschap. “De Bank is sterk, veerkrachtig en staat er goed voor. Wij bedienen onze klanten in de gemeenschappen die we met trots ons thuis noemen, vol toewijding. Door dit besluit vroegtijdig bekend te maken, heeft de RvC voldoende tijd om een opvolger te zoeken.”

Voor nu blijft het volgens Chicu business as usual. “Ik blijf me met volle inzet inspannen voor de Bank, om ervoor te zorgen dat de overgang naar mijn opvolger, die te zijner tijd aantreedt, soepel verloopt.”

Opvolgingsproces

De Raad van Commissarissen heeft een grondig en goed gepland opvolgingsproces in gang gezet en een aankondiging wordt in de komende twaalf maanden verwacht. Er wordt een kandidaat gezocht die MCB’s familiewaarden belichaamt, die zich inzet voor de lokale economie en gemeenschap op de Nederlands-Caribische eilanden, en die de vaardigheden heeft om de bank de toekomst in te leiden.