Venezuela Maduro geïnaugureerd; nieuwe sancties tegen Venezuela Maarten Schakel 10-01-2025 - 2 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Nicolás Maduro is vrijdag opnieuw geïnaugureerd als president van Venezuela. Hij begint aan zijn derde termijn, ondanks aanhoudende beschuldigingen van verkiezingsfraude door de oppositie.

De verkiezingen van juli 2024, waarin oppositiekandidaat Edmundo González Urrutia volgens de oppositie de winnaar was, werden door de electorale autoriteiten als overwinning voor Maduro bestempeld. Dit leidde tot massale protesten in het land, die vaak hardhandig werden neergeslagen.

Internationale sancties

De Europese Unie heeft naar aanleiding van de politieke situatie in Venezuela besloten de sancties tegen het land te verlengen en uit te breiden. Vijftien nieuwe personen, waaronder leden van de Nationale Kiesraad, de rechterlijke macht en de veiligheidstroepen, zijn toegevoegd aan de sanctielijst. Deze sancties blijven van kracht tot 11 januari 2026. De EU roept de Venezolaanse autoriteiten op om alle politieke gevangenen vrij te laten en de mensenrechten te respecteren, inclusief het recht op vreedzame demonstraties en vrijheid van meningsuiting.

De Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Canada hebben hun sancties tegen Venezuela eveneens uitgebreid. De VS hebben acht extra personen op hun sanctielijst gezet en verhoogden de beloning voor informatie die leidt tot de arrestatie van Maduro van 15 miljoen naar 25 miljoen dollar. De VS beschuldigen Maduro van “narcoterrorisme”.

EU-buitenlandchef Kaja Kallas benadrukte de illegitimiteit van Maduro’s presidentschap en riep op tot het respecteren van de democratische keuzes van de Venezolaanse bevolking. Sinds de verkiezingen zijn er meer dan 2500 mensen gearresteerd, waaronder minderjarigen, aldus Kallas. De situatie in Venezuela blijft gespannen, met voortdurende repressie en intimidatie van de oppositie en hun aanhangers.

Staatsgreep

Maduro beloofde tijdens zijn inauguratie een “periode van vrede” in te luiden, maar de oppositie beschouwt zijn herverkiezing als een staatsgreep. Ze beschuldigen hem van het negeren van de volkswil en het gebruik van geweld om aan de macht te blijven. Sinds zijn aantreden in 2013 verkeert Venezuela in een diepe economische crisis, waardoor miljoenen mensen het land hebben verlaten.