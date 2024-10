Overheid Maharo Isenia leidt Shared Service Organisatie Curaçao Dick Drayer 18-10-2024 - 2 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Maharo Isenia (45) heeft tijdelijk de leiding over van de Shared Service Organisatie van de Regering van Curaçao op zich genomen. Die bestaat uit zes afdelingen, waaronder IT-helpdesk, facilitaire diensten, centrale inkoopdiensten, salarisadministratie, personeelsadministratie en documentbeheer. Met ongeveer 250 ambtenaren biedt deze organisatie cruciale ondersteuning aan de overheidsorganisatie. Naast zijn nieuwe functie, maakt Isenia ook deel uit van de stuurgroep die verantwoordelijk is voor de digitalisering van de regering.

Een Shared Service Organisatie is een organisatievorm waarin ondersteunende diensten van verschillende afdelingen of organisaties worden samengebracht en gecentraliseerd om efficiënter te werken en kosten te besparen.

De Shared Service Organisatie valt onder het Ministerie van Bestuur, Planning en Dienstverlening (BPD), dat tijdelijk geleid wordt door minister Shalton Hato van Justitie. De prioriteit ligt bij het aanpakken van administratieve achterstanden en het verder doorvoeren van digitalisering. In zijn nieuwe rol wordt van Isenia verwacht dat hij werkt aan de verdere professionalisering en efficiëntie van de organisatie door nieuwe processen in te voeren die voldoen aan de wettelijke vereisten. Daarnaast worden er trajecten opgestart voor digitale transformatie binnen SSO, waarbij de inzet is dat dit geen negatieve gevolgen zal hebben voor de medewerkers.

Geen onbekende

Maharo Isenia is geen onbekende binnen de overheidsorganisatie van Curaçao. Hij was tot nu toe directeur van de communicatieafdeling van de regering en heeft die afdeling omgevormd tot een professionele organisatie met deskundige communicatie-experts. Onder zijn leiding is de afdeling ook gedigitaliseerd, waardoor de gemeenschap en de pers tijdens de pandemie beter geïnformeerd konden worden. Na de pandemie is die functie sterk afgenomen. De huidige regering staat nauwelijks interactie met de pers toe.

Isenia beschikt over een brede achtergrond met studies in engineering, communicatie en een afgeronde Master of Business Administration (MBA).

Tijdens de afwezigheid van Isenia neemt Reyeanne Goilo de leiding over de communicatieafdeling van de overheid op zich.

