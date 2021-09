Makamba rel benoeming FKP is volgens Cooper ‘ongenuanceerd’

54 Gedeeld

Charles Cooper vindt de berichtgeving rondom zijn vermeende weigering om een makamba te benoemen als financieel directeur van woningstichting FKP ongenuanceerd. Makamba is de Papiamentse aanduiding voor Europese, meestal witte Nederlander.

Volgens de minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning is hem maar één kandidaat voorgeschoteld, een Nederlandse man, die ontslagen is bij de MCB. Zijn vraag waarom er geen Curaçaoënaar voor de directiefunctie van de FKP kan worden gevonden, ziet Cooper daarom als een terechte. Ook vroeg de minister zich af waarom het salaris van de directeur 17.000 gulden bedraagt.

“Het is natuurlijk lekker om het tweede punt er uit te halen, te verdraaien en er een heisa van te maken”, zegt de minister in reactie op de commotie die is ontstaan. “Als staatsecretaris Knops geen Curaçaoënaars wil hebben in COHO, is dat geen discriminatie. Tamelijk hypocriet, naar mijn mening.”

Cooper heeft de drie vragen over deze benoeming teruggegeven aan de Raad van Bestuur van de FKP. De antwoorden daarop zijn nu in behandeling bij het Management Team van VVRP.