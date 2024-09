Natuur en Milieu Mal Pais vuilstort dicht om acties werknemers Dick Drayer 03-09-2024 - 2 minuten leestijd

Foto: Èxtra

WILLEMSTAD – De toegang tot de vuilstortplaats Malpais bleef ook vandaag gesloten totdat er zwart op wit duidelijk is wie gratis afval mag dumpen op de stortplaats. Dit maakte de voorzitter van de vakbond BTG, Frensley Sillé bekend tegenover de Èxtra.

Sillé gaf aan dat minister Silvania vanochtend in nieuwsberichten op twee radiozenders had uitgelegd wie de groep is die gratis afval mag storten op de vuilstortplaats, namelijk de zware machines, zoals grote vrachtwagens. Maar op de Facebook-pagina van de minister staat dat iedereen gratis afval mag dumpen.

Dit leidde tot discussie onder degenen die niets gratis mochten storten met de werknemers die werken bij de weegschaal. Daarom hebben de werknemers hun vakbond geraadpleegd, en Sillé haalde de werknemers uit hun kantoor totdat er duidelijkheid komt. De voorzitter gaf aan dat hij eist dat de minister een officiële verklaring afgeeft waarin wordt uitgelegd wie wel en wie niet gratis afval mag dumpen, omdat gebruikers niet geloven wat Selikor zegt.

De vakbond BTG ziet de actie van de minister als een politieke “stunt.” Sillé vervolgde door te zeggen dat de vakbond BTG bij verschillende gelegenheden met een voorstel is gekomen om een werkgelegenheidszorgplan op te stellen, zoals dat eerder onder de verantwoordelijkheid van Selikor viel. Het voorstel omvat het verdelen van Curaçao in drie districten: noord, midden en zuid. In elk district zouden vijftien werknemers met hun uitrusting worden geplaatst om te werken en de gebieden schoon te houden. Dit zou ook werkgelegenheid creëren. Tot nu toe is er niets gedaan met dit plan.

Bescherming

“Als mensen denken dat anderen gratis afval storten en daarmee het land niet vervuilen, dan is dat een grote misvatting,” voegde Sillé toe. Uiteindelijk wil BTG duidelijk maken dat ze niet tegen gratis afvalstorten zijn, maar de discussie die plaatsvond met de werknemers die bevelen opvolgen op basis van uitspraken van de directeur van Selikor en minister Silvania, is gericht op bescherming tegen ongecontroleerd afvalstorten.

De communicatie moet helder zijn, zodat er geen problemen ontstaan wanneer Selikor het afval ophaalt en factureert. Een nieuw project moet worden aangepast aan de bestaande structuur waarmee de werknemers werken, en er moet begrip zijn voor de huidige situatie. Wat gebeurt er met degenen die wel netjes belasting betalen, maar worden geconfronteerd met de hoge kosten van levensonderhoud zonder een integraal sociaal plan, vroeg Sillé zich af.

