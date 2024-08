Politie en Justitie Man (22) neergeschoten in Betonicastraat; politie houdt twee verdachten aan Redactie 24-08-2024 - 2 minuten leestijd

Vrijdagavond 23 augustus rond 20:43 uur werd de politie gealarmeerd vanwege een schietincident in de Betonicastraat. Een 22-jarige man, die meerdere schotwonden had opgelopen, wist zich naar een woning in de straat te begeven om hulp in te roepen. De politie stuurde direct meerdere eenheden naar de locatie, terwijl ook een ambulance werd opgeroepen.

Bij aankomst verzamelde de politie de eerste informatie van het slachtoffer. De man verklaarde dat twee voertuigen – een zilverkleurige auto en een zwarte SUV – waren gestopt, waarna meerdere mannen uitstapten en het vuur openden op de groep waarin hij zich bevond.

Het slachtoffer werd geraakt door een kogel in zijn lichaam en is door ambulancepersoneel ter plaatse gestabiliseerd, waarna hij naar het ziekenhuis is overgebracht voor verdere medische behandeling. Zijn toestand wordt als stabiel omschreven.

Achtervolging

Kort na het incident troffen een motorpatrouille en de K-9-eenheid een zilverkleurige Getz aan die hun aandacht trok. Toen zij probeerden het voertuig te stoppen voor controle, besloot de bestuurder te vluchten, waarbij hij twee voertuigen ramde en doorreed richting de rotonde bij Pos Chiquito. De politie slaagde erin het voertuig tot stilstand te brengen, waarna vier mannen uit de auto sprongen en te voet probeerden te ontsnappen. Twee van hen werden door de politie aangehouden. In de auto werd tevens een vuurwapen aangetroffen, en het voertuig is in beslag genomen voor verder onderzoek.

Getuigen van het incident worden verzocht zich te melden bij de politietiplijn op 11141, waarbij anonimiteit wordt gegarandeerd.

