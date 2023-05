Man die in de gevangenis mishandeld werd vrijgelaten

WILLEMSTAD – Een 48-jarige man, bekend onder de initialen R.R.M., is vrijgelaten na in de gevangenis te zijn mishandeld door medegevangenen. De man, die werd vastgehouden op verdenking van poging tot moord, mishandeling met een wapen en vernieling, werd afgelopen zondag ernstig toegetakeld in zijn celblok. Dit meldt de Extra.

De mishandeling vond plaats nadat R.R.M. door andere gevangenen in een hinderlaag werd gelokt. Zij hadden hem onder het voorwendsel dat er iets te zien was, naar boven geroepen. Eenmaal daar, werd hij in een cel geduwd en mishandeld. Het geweld liet R.R.M. achter met onder meer een gezwollen oog, een gebroken kaak en zwellingen aan de zijkant van zijn gezicht. Zijn bril werd daarbij ook vernield.

R.R.M. was aangehouden in verband met een incident op 8 mei, dat breed werd uitgemeten op sociale media. Een video waarin hij de kofferbak van een auto opent, instapt en vervolgens twee keer tegen een muur rijdt, ging viraal. Deze auto was geparkeerd bij een kinderdagverblijf aan de Zadelboomstraat. Een andere video toont dat de verdachte zijn partner, de eigenaar van de auto, enkele dagen voor het incident ten huwelijk vroeg.

De vrijlating van R.R.M. volgt op het gewelddadige incident in de gevangenis. Hij blijft in afwachting van zijn rechtszaak over het incident op 8 mei. Het onderzoek naar zowel de mishandeling in de gevangenis als de gebeurtenissen rond de vernielde auto loopt nog.