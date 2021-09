Man die in put werd gevonden door een misdrijf om het leven gekomen

22 Gedeeld

WILLEMSTAD – De politie gaat ervan uit dat de overleden man die afgelopen dinsdag werd gevonden in een put bij de Kaminda George Willems slachtoffer is geworden van een misdrijf, schrijft het Antilliaans Dagblad. Dit gezien de omstandigheden waarin het lichaam werd aangetroffen, aldus de politie.

Het slachtoffer is inmiddels geïdentificeerd. Het gaat om Norris Teodosio Rosa, geboren op 23 maart 1957 te Curaçao. De familie was al een tijd op zoek naar de vermiste man. Het lichaam was al in verregaande staat van ontbinding toen het werd gevonden. De zaak is nog in onderzoek.

