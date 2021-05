Man die vrouw bedreigde in dokterspraktijk al drie jaar achternagezeten

60 Gedeeld

WILLEMSTAD – De vrouw die in de dokterspraktijk op Montana werd bedreigd door haar ex, wordt al sinds 2018 door hem achterna gezeten. Samen hebben ze een kind.

Van de week kwamen ze in het nieuws toen de man na de bedreiging vluchtte en zijn auto achterliet op de Julianabrug. Daar zou hij zijn overgestapt in een andere auto. De politie is nog steeds op zoek naar hem.

Dat de vrouw nog leeft is volgens ochtendkrant Èxtra een wonder. Tot tweemaal toe heeft de man de trekker van zijn vuurwapen overgehaald in de dokterspraktijk. Maar het wapen werkte niet.