Man en waterscooter vermist op zee bij Aruba

ORANJESTAD – Nabij Aruba wordt op zee een man met een waterscooter vermist. Een melding daarvan kwam vrijdagmiddag binnen bij het Maritiem Operatie Centrum van de Kustwacht.

Na de melding is een kustwachtvliegtuig, een kustwachthelikopter en een Metal Shark naar de vermoedelijk vermissingslocatie gegaan Tot vrijdagavond is naar de man en de waterscooter gezocht,

maar zonder positief resultaat.

In het weekend heeft de Kustwacht haar vliegende eenheden en een patrouille boot ingezet

voor een nieuwe zoektocht naar de man en de waterscooter. Op basis van een search en rescue plan en

een searchbox op zee hebben de kustwachteenheden de zoektocht afgelopen weekend

voortgezet.

Ook is een Navtex bericht naar vaartuigen in het gebied uitgestuurd met de

boodschap dat de Kustwacht op zoek is naar een vermiste man en een waterscooter, dit voor

een ‘look out’ van deze vaartuigen naar de vermiste man.

Tot nog te hebben alle inspanningen niet tot resultaat geleid. De Kustwacht houdt de komende dagen een ‘sharp look out’ naar de man en blijft de situatie monitoren.