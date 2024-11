Politiek MAN-fractie steunt wetsvoorstel voor gelijk minimumloon voor jongeren vanaf 18 jaar Dick Drayer 12-11-2024 - 1 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Er is brede steun in de gemeenschap voor het wetsvoorstel om de leeftijdsdiscriminatie in het minimumloon te schrappen. Dit meldt de fractie van de partij MAN op basis van gesprekken met sociale groepen en vakbonden. MAN benadrukt dat de Sociaal-Economische Raad (SER) een positief advies heeft uitgebracht over deze wijziging, waarin vakbonden, werkgevers en de overheid vertegenwoordigd zijn.

Het voorstel beoogt de leeftijd voor het volledige minimumloon te verlagen van 21 naar 18 jaar. Hierdoor zouden werknemers van 18, 19 en 20 jaar voortaan recht hebben op het volledige minimumloon, in plaats van een percentage hiervan, zoals nu het geval is. Deze aanpassing sluit aan bij het internationale arbeidsrechtelijk principe van gelijk loon voor gelijk werk, zoals onderschreven door de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) en diverse mensenrechtenverdragen. Volgens MAN zou een hoger loon voor jongere werknemers tevens bijdragen aan hun motivatie en productiviteit.

De fractie ziet geen noodzaak voor een overgangsperiode bij de invoering, aangezien verhogingen van het minimumloon doorgaans ook direct worden doorgevoerd. Bovendien zou de wetswijziging geen extra kosten met zich meebrengen voor de overheid, aangezien ambtenaren geen minimumloon verdienen. MAN stelt zelfs dat het voorstel een positief effect kan hebben op de staatskas, doordat hogere sociale premies en belastingen worden gegenereerd en de economie profiteert van een hoger besteedbaar inkomen.

138