MAN fractie wil duidelijkheid over positie koninkrijk in grensconflict Venezuela Guyana

WILLEMSTAD – De fractie van de partij MAN heeft met bezorgdheid gereageerd op de ontwikkelingen rond Guyana en heeft in een brief aan de minister-president vragen gesteld over de positie van Curaçao en het Koninkrijk der Nederlanden. Ook wil de blauwe partij zo snel mogelijk in debat met de Curaçaose regering en het parlement.

De recente spanningen tussen Venezuela en Guyana over het gebied Essequibo, rijk aan natuurlijke hulpbronnen zoals olie en mineralen, hebben de aandacht getrokken van de internationale gemeenschap.

Deze ontwikkelingen hebben bijzondere implicaties voor Curaçao, als deel van het Koninkrijk der Nederlanden, gezien de toenemende dreiging van een regionaal conflict, aldus de MAN.

Op scherp

De acties van de Venezolaanse president Nicolas Maduro, waaronder het voorstel om Essequibo tot Venezolaanse provincie te maken en het verstrekken van Venezolaanse identiteitskaarten aan de inwoners daar, hebben de situatie verder op scherp gezet.

Ondanks de uitspraak van het Internationaal Gerechtshof die Venezuela opdroeg geen acties te ondernemen om de grens met Guyana te wijzigen, lijkt Venezuela vastbesloten zijn plannen door te zetten.

Dit heeft geleid tot verhoogde militaire activiteiten en een referendum over de annexatie van het gebied, waarbij een meerderheid van de Venezolanen voor stemde.

De reactie van Brazilië, dat troepen naar zijn grens heeft gestuurd, en de steun van de Verenigde Staten aan Guyana, benadrukken de ernst van de situatie. De VN-Veiligheidsraad is betrokken bij deze kwestie, waarbij landen als China en de VS hun bezorgdheid hebben geuit.

Escalatie

Dit wijst volgens de MAN-fractie op een potentieel gevaarlijke escalatie in de regio. Deskundigen, zoals Eva van Roekel van de Vrije Universiteit Amsterdam, wijzen op de binnenlandse politieke context in Venezuela. Maduro’s acties rond Essequibo zouden een poging kunnen zijn om politiek te scoren in aanloop naar de verkiezingen van 2024. Echter, gezien de economische problemen en de groeiende politieke oppositie in Venezuela, blijft het onzeker of deze strategie effectief zal zijn.

De situatie is complex en dynamisch. De gevolgen van een mogelijke escalatie zijn niet alleen beperkt tot Venezuela en Guyana, maar kunnen de hele regio, inclusief Curaçao, beïnvloeden. Het is daarom van groot belang dat Curaçao en het Koninkrijk der Nederlanden een duidelijke en weloverwogen positie innemen in deze kwestie, ter bescherming van hun belangen en ter bevordering van stabiliteit in de regio, aldus de MAN.