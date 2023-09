Man gearresteerd met wapen in hand tijdens politie-inval in Muizenberg

WILLEMSTAD – Een verdachte is vrijdag gearresteerd tijdens een gezamenlijke operatie van het arrestatieteam en de unit veelvoorkomende criminaliteit in een woning aan de Coppenamestraat, gelegen in de wijk Muizenberg. Bij binnenkomst hield de verdachte een wapen in zijn hand, wat de situatie uiterst gespannen maakte. De goed getrainde leden van het AT wisten de man onmiddellijk te overmeesteren en het wapen te confisqueren.

Na het betreden van de woning heeft het arrestatieteam het wapen in beslag genomen en de verdachte gearresteerd. Tevens is er in een auto bij de woning gezocht naar aanvullend bewijsmateriaal dat gebruikt kan worden in deze zaak.

De autoriteiten vragen iedereen die meer informatie heeft over deze verdachte om contact op te nemen met de politie.