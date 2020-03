Man gewond bij schietpartij

16 Gedeeld

Foto – Èxtra

Willemstad – Bij een schietpartij is gisteravond laat een 63-jarige man gewond geraakt. Dat gebeurde aan de Olindaweg, een zijstraat van de Gosieweg. Motilonesweg, naast de Capriles kliniek.

De man zat samen met meer mensen bij een snèk en was even gaan plassen. Op dat moment hoorde het gezelschap schoten, gingen kijken en zagen de man op de grond liggen. Twee man hadden hem overvallen, waarbij hij werd geraakt door verschillende kogels. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht, zijn toestand is inmiddels stabiel.