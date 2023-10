‘Huisoverval’ Vista Royal was dronkemansval

WILLEMSTAD – De man die vanochtend rond zeven uur gewond geraakt in de kaya Egeo in Vista Royal, Jan Thiel was geen slachtoffer van een huisoverval, maar van een huisongeluk. Dat zegt het lokale beveiligingsbedrijf in de wijk Jan Thiel.

Eerder meldde Curaçao.nu dat lokale media meldden dat er sprake zou zijn geweest van overvallers die zijn huis of vakantieverblijf waren binnengedrongen en hem daar ernstig mishandeld hadden. Hij zou daarna ontsnapt zijn en bij buren hulp hebben gekregen, waarna politie en ambulance arriveerden.

Volgens het lokale beveiligingsbedrijf zou de man onder invloed van alcohol van de trap zijn gevallen.

De politie heeft geen van de berichtgevingen bevestigd.