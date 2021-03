Man gezocht voor dierenmishandeling

WILLEMSTAD – De politie is op zoek naar de man uit de video die het afgelopen weekend de ronde deed op social media waarin hij zijn hond aan de noordkant, vast bond en in zee gooide. Een verschrikkelijke daad volgens de politie.

Ze doen samen met het Openbaar Ministerie onderzoek en benadrukken dat dierenmishandeling tegen de wet is en er gevangenisstraf op staat. De politie vraagt de man uit de video zich te melden en verantwoordelijkheid te nemen. Heb je meer informatie over de identiteit van de man dan wordt opgeroepen dat te melden via 917 of anoniem via 108.