Politie en Justitie Man met drugs uit Curaçao opgepakt op Aruba Redactie 19-01-2025 - 1 minuten leestijd

ORANJESTAD – Douanepersoneel op de luchthaven van Aruba heeft vrijdagmiddag een man aangehouden die een kilo hasj in zijn bagage had. De verdachte, een 61-jarige man met de initialen L.C.V., is geboren op Curaçao en woont in Nederland.

Hij arriveerde op Aruba met een vlucht vanuit Curaçao. De drugs werden ontdekt tijdens een controle van zijn bagage. De man is overgedragen aan de Narcoticabrigade van de politie, die een onderzoek heeft gestart naar de zaak.