Man neergeschoten voor zijn huis in Kirindongo Abou

WILLEMSTAD – Gisteravond is een man doodgeschoten voor zijn huis op de Kaya Tamburero in Kirindongo Abou. Ondanks de snelle komst van een ambulance, kon er niets meer voor het slachtoffer gedaan worden.

Uit voorlopige informatie blijkt dat de schoten zijn afgevuurd vanuit een witte Hyundai zonder kentekenplaten en met donker getinte ramen.

Het slachtoffer was volgens de Èxtra kortgeleden uit Nederland teruggekeerd met het plan om samen met vrienden een kapperszaak te openen.

Gisteravond kwam hij thuis, ging even naar binnen en liep weer naar buiten, waar hij werd opgewacht en beschoten door de dader(s). Nadat hij was geraakt, rende hij terug zijn huis in en stortte neer.

De witte Hyundai werd al enkele dagen in het gebied gezien en trok de aandacht vanwege de zeer donkere ramen.

De identiteit van het slachtoffer is door de politie nog niet officieel bekendgemaakt.