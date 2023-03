WILLEMSTAD – Een 65-jarige man is gisteren van een hoogte gevallen en overleden. Het tragische incident gebeurde in restaurant Kushina Krioyo in Palu Blanku.

Getuigen ter plaatse zeggen dat het slachtoffer op de rand van een houten constructie zat en op een gegeven moment viel. Vermoedelijk kon de man zijn balans niet houden en verloor daardoor controle en viel. Hij zou op zijn keel zijn gevallen. De man stond lokaal bekend als ‘Vader’.