MAN-PIN: Curaçao heeft dringend integriteitskamer nodig

WILLEMSTAD – Op Curaçao klinkt een dringende oproep aan de regering om werk te maken van een integriteitskamer, volgens MAN-PIN-leider Giselle Mc William. Zij stelt dat een onafhankelijke integriteitskamer noodzakelijk is om corruptie te bestrijden en het vertrouwen in overheidsinstellingen te herstellen. Deze kamer zou toezicht houden op ethisch gedrag binnen het bestuur en onderzoek doen naar integriteitskwesties, cruciaal voor het beschermen van de economie en democratische waarden van Curaçao.

Een integriteitskamer is een onafhankelijk orgaan dat toezicht houdt op het gedrag, de beslissingen en processen binnen de overheid. Volgens Transparency International loopt Curaçao als kleine eilandstaat extra risico op corruptie, wat kan leiden tot economische instabiliteit en een afnemend vertrouwen van burgers. Een orgaan als de integriteitskamer zou de transparantie en verantwoordelijkheid binnen de overheid vergroten en ervoor zorgen dat integriteitsproblemen zoals belangenverstrengeling effectief worden aangepakt.

Niet nieuw

Het idee van een integriteitskamer werd al eerder opgenomen in het regeerakkoord van de partijen PAR, MAN en PIN in 2017, met de ‘Unidad kontra Korupshon’ als gepland meldpunt voor integriteitskwesties. Deze eenheid zou niet alleen meldingen kunnen ontvangen, maar ook zelfstandig onderzoeken kunnen starten bij vermoedens van misstanden. De politiek zou hiermee ook op afstand gehouden worden van benoemingen en beleid bij overheidsbedrijven. Voormalig premier Eugene Rhuggenaath was van plan deze kamer op te richten, maar dat kwam uiteindelijk niet van de grond.

MAN-PIN benadrukt het belang van voortgang in de wetgeving voor de integriteitskamer. Naast de oprichting van de integriteitskamer pleit de partij ook voor versterking van bestaande instellingen, zoals het Openbaar Ministerie, de politie, de Algemene Rekenkamer en de Ombudsman. Dit zou de basis vormen voor een transparanter en betrouwbaarder Curaçao, waar de overheid de belangen van haar burgers effectief beschermt en corruptie daadkrachtig aanpakt.

