MAN-politica Mayra Coffie (77) overleden

Op de dag dat de MAN-partij 53 jaar bestaat

WILLEMSTAD – MAN-politica Mayra Coffie is vanochtend overleden. Net op de dag dat haar partij jarig is en het 53-jarig jubileum viert. Mayra Coffie was 45 jaar trouw lid van de MAN. Dat schrijft ochtendkrant Èxtra. De krant herinnert Coffie als la pelirroja, de roodharige, een scherp en sterk politica in de voormalige Eilandsraad van Curaçao.

Yael Plet, secretaris van de MAN-partij, heeft het nieuws bevestigd aan de ochtendkrant en aangegeven dat dit een zeer zware slag is voor MAN en ook voor hem persoonlijk. Plet spreekt over zijn ervaringen met Mayra Coffie in de politiek, uitleggend dat zijn politieke vorming grotendeels te danken is aan de begeleiding van mevrouw Coffie.

“Zij stond altijd klaar om iedereen te helpen. Haar kennis en ervaring stelde zij altijd beschikbaar om te helpen. Zelfs in moeilijke tijden, toen ziekte een rol speelde, sloot Mayra Coffie zich niet af voor mensen en bleef zij advies geven”, aldus Plet.

Mayra Coffie was volgens Plet een moedige vrouw, een voormalig afgevaardigde van Curaçao die altijd respect ontving voor haar werk van zowel vrienden als politieke tegenstanders. In de politiek van vroeger, waar mannen domineerden, was Mayra Coffie een directe vrouw die stond en opkwam voor wat zij dacht.

Het feit dat zij een vrouw was, belemmerde Mayra Coffie niet om haar functie en taken volledig uit te voeren. Yael Plet gelooft dat dit land er goed aan zou doen als mensen in de politiek met overtuiging en directheid zouden handelen.

In 2008 nam Coffie afscheid als gedeputeerde en werd voorzitter van MAN. De krant herinnerde de woorden van Mayra Coffie: “Zolang er iemand arm is in dit land, is dat de reden dat mijn partij moet bestaan. Zolang er iemand in dit land ’s nachts hongerig naar bed gaat, moet de partij MAN er zijn.”

De mis die de MAN-partij heeft aangevraagd om het 53-jarig jubileum te vieren, gaat door. Die wordt nu opgedragen aan Mayra Coffie. De politica wordt herinnerd voor de grote dingen die zij betekende voor MAN en voor Curaçao.