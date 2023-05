Man steelt autosleutels van vrouw en rijdt doelbewust haar auto kapot

WILLEMSTAD – Maandag 8 mei aan het eind van de middag werd de politie opgeroepen voor een opmerkelijke situatie in de Mahokstraat. Volgens de Extra had een man de autosleutels van een vrouw gestolen en haar auto moedwillig tegen lantaarnpalen en huizen geramd.

De politie kwam ter plaatse en trof een zwaar beschadigde auto aan. Uit de eerste verklaringen van het slachtoffer werd duidelijk dat een man uit zijn eigen auto was gestapt, haar autosleutels had gestolen en vervolgens in haar auto was gaan zitten. De dader ramde de auto meerdere malen doelbewust tegen lantaarnpalen en muren van huizen in de Mahokstraat.

Nadat hij vond dat hij de auto voldoende had beschadigd, stapte de man uit de auto, keerde terug naar zijn eigen voertuig en verliet de plek van het incident. De vrouw bleef achter met haar zwaarbeschadigde auto. Als gevolg van dit voorval deed het slachtoffer aangifte tegen de man.

Hoewel de politie in de omgeving van de Mahokstraat en de buurt naar de dader zocht, werd hij niet gevonden. De autoriteiten zijn echter op de hoogte van zijn identiteit en verwachten dat hij spoedig zal worden gearresteerd. Het onderzoek naar de zaak is nog gaande.