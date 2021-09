Man valt 3 meter naar beneden van top Christoffelberg

25 Gedeeld

Helicopter kustwacht AW 139 | Foto kustwacht Caribisch Gebied

De kustwachthelikopter heeft bij de Cristoffelberg een medische evacuatie uitgevoerd. Een man was tijdens het beklimmen van de Cristoffelberg drie meter vanaf de top van de berg naar beneden gevallen en had dringend medische hulp nodig.

De kustwacht helikopter is meteen met de benodigde medische uitrusting uitgevlogen en CITRO MEDICO is opgeroepen om te assisteren. Bij aankomst van de helikopter is de gewonde van de berg gehaald.

De man had een hoofdwond, een gebroken pols en verschillende schaafwonden aan armen en benen maar zijn conditie was stabiel en hij was aanspreekbaar. De helikopter is met het slachtoffer naar de Kustwacht Steunpunt Hato gevlogen waar hij geholpen werd door twee paramedici terwijl men op de komst van de ambulance wachtte.

Bij aankomst van de ambulance is het slachtoffer overgedragen aan het personeel van de ambulance en is naar het CMC getransporteerd voor verdere medische behandeling.

Lees ook: