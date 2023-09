Man vermoord in auto in Soto

WILLEMSTAD – Bij een schietincident in Soto, Banda Bou, is een man om het leven gekomen. De autoriteiten troffen een auto aan met een slachtoffer erin, nabij de locatie Julianaboom. Het voertuig was beschoten en de achterruit was volledig vernield. Ter plaatse gekomen ambulancepersoneel kon niets meer voor het slachtoffer betekenen.

Er waren diverse hulzen en glasscherven op straat aanwezig. Volgens voorlopige informatie zou het gaan om een man met de initialen R.d.P. De autoriteiten hebben nog geen verdere details vrijgegeven over het incident. Het onderzoek is in volle gang.