Man veroorzaakt stroomuitval na aanrijding met elektriciteitspaal Redactie 10-12-2024

Foto: Èxtra

WILLEMSTAD – Een automobilist heeft gisteravond voor stroomuitval gezorgd in meerdere wijken nadat hij, onder invloed van alcohol, de controle over zijn voertuig verloor en tegen een elektriciteitspaal reed. Het ongeval vond plaats in Seru Grandi, waar agenten van het politiebureau Montaña ter plaatse kwamen om de situatie te beoordelen.

De pick-uptruck raakte door de klap de elektriciteitspaal, die vervolgens omviel. De politie besloot de weg af te sluiten vanwege de gevaarlijke situatie, aangezien er verschillende stroomkabels over de weg hingen. Hierdoor kwamen verschillende huizen in de omliggende wijken zonder stroom te zitten.

Energiemaatschappij Aqualectra werd ingeschakeld om te assisteren bij het herstellen van de schade en het veiligstellen van de situatie. De bestuurder werd door de politie aangehouden en naar het bureau gebracht, waar hij zal worden verhoord en aansprakelijk wordt gesteld voor de veroorzaakte schade.

De autoriteiten benadrukken het gevaar van rijden onder invloed en roepen bestuurders op om verantwoordelijkheid te nemen om dit soort incidenten te voorkomen.

