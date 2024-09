Politiek MAN wil aanloop verkiezingen digitaliseren Dick Drayer 20-09-2024 - 1 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Giselle Mc William, fractieleider van MAN, pleit voor het digitaliseren van het stemproces op Curaçao. Dit deed zij tijdens een openbare vergadering van het parlement over de voorbereidingen voor de verkiezingen van 2025. De vergadering was aangevraagd door de MFK-fractie.

Volgens de fractieleider moeten burgers niet langer afhankelijk zijn van de postbode, Kranshi, het ministerie of postkantoren om hun stempas te ontvangen. “We moeten beginnen met het digitaliseren van de stempas. Via een online portal kan de burger zichzelf aanmelden en een QR-code ontvangen die fungeert als hun stempas. Bij het stembureau wordt deze code gescand en toont de kiezer vervolgens hun identiteitsbewijs om zichzelf te identificeren,” legde Mc William uit.

Mc William erkende dat veel mensen nog geen toegang hebben tot internet of digitale middelen, “maar er moet ergens begonnen worden, zodat er bij een volgende verkiezing een meer gedigitaliseerd proces is voor het verkrijgen van de stempas.” Ook vroeg ze naar de mogelijkheden van mobiele stembussen voor ziekenhuizen, gevangenissen en verzorgingstehuizen.

Daarnaast vroeg Mc William of de Kiesraad (KSE) flexibeler moet omgaan met het stemproces, zodat kiezers niet aan één specifiek stembureau gebonden zijn. In haar visie moet het mogelijk zijn om in elk willekeurig stembureau te stemmen. Tot slot riep ze de KSE op om in de wijken, scholen, gevangenissen en verzorgingstehuizen demonstraties te geven over hoe te stemmen, zodat iedereen vertrouwd raakt met het proces en het aantal ongeldig verklaarde stemmen vermindert.

