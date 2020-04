2 Gedeeld

De politieke partij MAN wil met de regering in beraad over financiële steun aan Curaçao. Dat moet handen en voeten krijgen vanuit lokale entiteiten en vanuit Nederland. Volgens de blauwe partij kan Curaçao een beroep doen op het Statuut van het Koninkrijk. Daarin staat dat de landen elkaar bijstaan in moeilijke tijden, zoals nu het geval is met de COVID-19 crisis.