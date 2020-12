Man Zaantjessteeg natuurlijke dood gestorven

Foto Extra

Willemstad – De man die in het weekend dood werd gevonden in zijn huis in de Zaantjessteeg is niet door een misdaad om het leven gekomen. Dat zegt het Openbaar Ministerie.

De man werd liggend gevonden met zijn hoofd in een plas bloed. Vorige week had de man nog aangifte gedaan van mishandeling in Otrobanda.

De politie zegt nu dat de man een natuurlijke dood is gestorven.

