Man zonder papieren aangehouden na vechtpartij Maarten Schakel 03-01-2025

Foto KPC

WILLEMSTAD – Een ruzie in een snèk aan de Schottegatweg-West is op nieuwjaarsdag flink uit de hand gelopen. Bij de vechtpartij raakten twee mannen gewond. Een man zonder papieren is opgepakt.

Wat begon als een woordenwisseling met een groep buitenlanders, eindigde in een heftige confrontatie met machetes en flessen.

De twee mannen moesten met verwondingen naar het CMC worden gebracht. De betrokkenen die de snèk verlieten, werden al snel achtervolgd door de politie. Eén van hen, een Colombiaanse man zonder papieren, werd gearresteerd. Hij moet het eiland verlaten.

