Man zwaar gewond na aanval groep mannen

WILLEMSTAD – Een man is ernstig gewond geraakt toen hij vanuit het niets werd aangevallen door een groep mannen. Dat gebeurde bij een Chinese toko bij Kolebra Bèrdè. De man kon uiteindelijk wegrennen.

Het slachtoffer was bezig met boodschappen in de Chinese toko, toen een groep mannen op hem afrende en hem zwaar mishandelde. Ze gebruikten onder andere buizen, stokken, stenen en andere voorwerpen om hem aan te vallen.

Palu Blanku

De man eist uitendelijk weg te rennen en Vanddis Palu Blanku te bereiken, waar hij bloedend in elkaar zakte. Een bekende uit de buurt bracht de gewonde man naar het huis van een aantal familieleden in Buena Vista, waar ze de politie en ambulance belden.

Familie was geschokt door het gebeurde. Volgens hen is het slachtoffer een rustige man die geen problemen heeft met niemand. Daarom vonden ze het vreemd dat dit met hem was gebeurd.

Het slachtoffer is overgebracht naar de spoedeisende hulp van het CMC voor medische behandeling. De politie onderzoekt de zaak en sluit aanhoudingen niet uit.