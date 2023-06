Management TeleCuraçao op staande voet ontslagen

WILLEMSTAD – In een reeks van ontslagen bij de nationale televisiezender TeleCuraçao, is het nieuws naar buiten gekomen dat algemeen manager Hugo Lew Yen Tai, samen met twee collega’s, onverwacht hun baan hebben verloren. Terrence ‘Terry’ Hernandez, de directeur van de zender, ontving ook bericht dat zijn contract niet wordt verlengd.

Afgelopen dagen heeft TeleCuraçao, officieel de Antilliaanse Televisie Maatschappij (ATM) genoemd, diverse ontslagen aangekondigd. Deze drastische maatregel is genomen naar aanleiding van een intern onderzoek naar good governance binnen het tv-station.

De hoofdrolspelers in dit ontslagdrama zijn Lew Yen Tai, Laureano Salazar en Zhurny Pieter. Op basis van het uitgevoerde onderzoek van Forensic Caribbean, dat naar verluidt enkele maanden in beslag heeft genomen, werd besloten om hen onmiddellijk te ontslaan.

Ze kregen slechts vier dagen de tijd om te reageren op een rapport van veertig pagina’s. Hun advocaat had echter aangegeven twee weken nodig te hebben om het rapport te beoordelen, maar toch werden ze zondag via een e-mail van Hernandez ‘om dringende redenen’ ontslagen.

Hernandez is de directeur van de overheids-nv Curaçao Data & Television nv en bestuurder van ATM. Ondanks dat hij in juli 2022 voor een jaar is aangesteld, heeft hij gisteren ook zijn ontslag gekregen.