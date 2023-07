Mangrove Park moet weer sluiten vanwege rioleringsproblemen

WILLEMSTAD – Milieuorganisatie Carmabi heeft gisteren besloten om het Mangrove Park opnieuw te sluiten vanwege problemen met de riolering. Het water werd de afgelopen dagen troebel en heel wit, als melk. “Daarnaast is er een zeer sterke stank”, zegt Carmabi directeur Paul Stokkerman.

Afgelopen zondag moest Carmabi hun “Open Dag” annuleren vanwege problemen met de riolering. Volgens Stokkerman waren er in het verleden ook problemen. “Maar toen hebben we de pers hierover niet geïnformeerd. Nu worden de problemen met de riolering steeds frequenter. We vragen de overheid om met een oplossing te komen.”

Volgens Stokkerman zou de overheid, voordat Mangrove Park haar deuren opende, een pijpleiding bouwen vanaf het rioolpompstation bij SVB, richting St. Annabaai. “Dit betekent dat het afvalwater naar St. Annabaai kan gaan in plaats van naar Mangrove Park.”

Stokkerman begreep dat de pijpleiding wel is gebouwd, maar er ontbreken nog een paar meter. De directeur van Carmabi hoopt dat de overheid nu het initiatief zal nemen om aan de laatste meters te werken.

“Ik heb begrepen dat er geld voor dit project in de begroting zit, maar de overheid heeft nog geen besluit genomen om dit te doen.” Stokkerman hoopt dat er zo snel mogelijk aan een oplossing wordt gewerkt.