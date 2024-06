natuur Mangrovepark Curaçao bestaat twee jaar Redactie 28-06-2024 - 2 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Dinsdag 2 juli bestaat het Curaçao Rif Mangrove Park twee jaar. Dat wordt gevierd met een open dag en is het park tussen acht uur ’s ochtends en drie uur ’s middags gratis te bezoeken. Er worden extra activiteiten georganiseerd.

“We zijn ontzettend trots op wat we in de afgelopen twee jaar hebben bereikt,” zegt Duvan Rios, parkmanager van het Mangrovepark. “Deze open dag is een geweldige gelegenheid voor de gemeenschap om samen te komen en de uniekheid van ons park te ervaren.”

Tussen negen en twee uur worden er extra activiteiten georganiseerd door Carmabi, de beheerder van het park. Zo is er een plantenverkoop met lokale planten, opgekweekt in de inheemse bomen- en plantenkwekerij van Carmabi. Er wordt onder andere Kibrahacha, Brasia en Dreifi di Laman verkocht.

Ook verkoopt de Educatie Afdeling van Carmabi educatief materiaal, zoals het kwartet- en memoryspel en het stripboek ‘Coral Heroes’. Verder worden er verschillende activiteiten georganiseerd voor kinderen. Zo kunnen kinderen zich gratis laten schminken en is er een bouncer. Voor kinderen, maar ook voor volwassenen is er een educatieve speurtocht te doen

App

Tijdens de open dag wordt ook de nieuwe Nationale Parken App gelanceerd. “De lancering van de Nationale Parken App is een spannende stap vooruit. Het maakt het voor iedereen gemakkelijker om onze parken te verkennen en betrokken te blijven bij onze activiteiten,” aldus Rios.

Deze app biedt alle informatie over de zes Nationale Parken van Curaçao, inclusief praktische info over openingstijden, activiteiten en achtergrondinformatie over de lokale natuur. De app is beschikbaar in de Google Store en Apple Store, en is volgens Carmabi interessant voor zowel lokale als toeristische bezoers.