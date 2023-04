Marcado Palmer al ruim vijf maanden vermist op Curaçao

WILLEMSTAD – Marcado Palmer is al ruim vijf maanden op zoek. De 21-jarige man wordt al sinds 11 november vermist. De familie is echt bezorgd, maar wil de hoop niet opgeven. Er is geen enkel spoor van Marcado.

Daarom doet de familie een oproep aan degenen die mogelijk informatie hebben over de vermissing van hem. Marcado werd voor het laatst gezien bij Toko Kadushistraat in Montaña.

Hij heeft een donkerbruine huidskleur, is 1,70 meter lang en heeft kort haar. Hij heeft een brandwond litteken op zijn linkerwang.

Degenen die informatie hebben over Marcado kunnen contact opnemen met de familie via de volgende telefoonnummers: 695-8059 / 678-7845 / 673-3659 of +1876-3720428.