Evenementen Marcha di Kabai op Curaçao bereikt te laat de finish Dick Drayer 17-02-2025 - 1 minuten leestijd

Foto: Èxtra

WILLEMSTAD – De traditionele Marcha di Kabai tijdens het carnaval op Curaçao eindigde gisteravond veel later dan gepland. Volgens ochtendkrant Èxtra bereikte de optocht pas vlak voor tien uur het eindpunt. Dit zorgde voor zorgen over de veiligheid en het gebrek aan verlichting, aangezien veel deelnemers zich hierop niet hadden voorbereid.

Hoewel veel mensen langs de route stonden te wachten op een uitgebreide parade met paarden, waren er slechts vier groepen van Marcha di Kabai te zien, aangevuld met een optocht van motoren van de Easyriders. De organisatie en betrokkenen pleiten voor een evaluatie om te bepalen of het evenement in deze vorm moet blijven bestaan. Een belangrijk punt van kritiek is de late start van de optocht om 16.00 uur, wat ervoor zorgt dat de tocht in het donker eindigt.

Incident

Naast de vertraging vond zondagmiddag ook een incident plaats met een paard op de Weg naar Welgelegen, ter hoogte van Plantersrust. Om onbekende reden sloeg een paard op hol, waarbij de ruiter ten val kwam. Een andere man, die probeerde het paard onder controle te krijgen, viel eveneens en brak zijn schouder. Hij werd naar het Curaçao Medical Center gebracht, waar werd vastgesteld dat hij verder geen ernstig letsel had opgelopen.

