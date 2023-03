Marche Nobo in binnenstad op de schop

WILLEMSTAD – De Marche Nobo in Punda gaat gerenoveerd worden. Na een aanbestedingstraject zijn gisteren de overeenkomsten getekend waarmee de aannemer aan de slag kan.

In de eerste fase van het project wordt het dak gerepareerd en de vloer hersteld. Ook wordt betonrot op bepaalde delen van het gebouw, de riolering en de elektriciteit aangepakt.

Daarnaast zal het gebouw worden gemoderniseerd en esthetisch verbeterd, waardoor het er schoner, mooier en aantrekkelijker uit zal zien, zo belooft het ministerie van Economische Ontwikkeling. De herinrichting van het interieur van het gebouw wordt in fase twee uitgevoerd.

Inrichtingsplan Binnenstad

De renovatie is onderdeel van het plan ‘Inrichtingsplan Marktgebouwen en -gebieden Binnenstad’, waarin de Curaçaose overheid zich ten doel stelt om alle marktgebouwen in het stadscentrum uit te rusten en te onderhouden om zo het stadscentrum van Willemstad te versterken en meer activiteiten en investeringen in Punda en Otrobanda te stimuleren.

Enige tijd geleden werden al renovatiewerkzaamheden uitgevoerd aan het gebouw van de Plasa Bieu en nu is het tijd voor de Marche Nobo.

De renovatie maakt de weg vrij voor de Ronde Markt om zich te ontwikkelen tot een combinatie van een moderne markt, een selectie van restaurants en een dakterras met uitzicht op het stadscentrum. Wanneer het onderhoud en de renovatie van Marche Nobo klaar is, is niet bekend gemaakt.