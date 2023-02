Marechaussee merkt effect van toename reizigers Caribisch Nederland

WILLEMSTAD – Het aantal reizigers van en naar Caribisch Nederland is vorig jaar aanzienlijk toegenomen ten opzichte van het jaar ervoor. Dat zegt de Marechaussee, die dat in de werkzaamheden terugziet.

Zo is het aantal mensen dat de toegang tot Caribisch Nederland is geweigerd flink toegenomen. Waar in 2021 aan 68 mensen de toegang werd ontzegd, kwam dit vorig jaar in totaal 115 keer voor. Ook het aantal geregistreerde vreemdelingen die te lang op een van de eilanden van Caribisch Nederland verbleven, nam toe.

De Koninklijke Marechaussee is verantwoordelijk voor de grensbewaking en controleert onder andere met welk doel reizigers naar de eilanden komen en of zij bij vertrek niet te lang binnen Caribisch Nederland zijn verbleven.

Binnenkomst

Wanneer reizigers die niet woonachtig zijn op Saba, Sint Eustatius of Bonaire één van deze eilanden bezoeken, worden onder andere het doel en de duur van de reis onderzocht bij binnenkomst. De Marechaussee controleert hierbij of een reiziger niet de intentie heeft om langer te verblijven dat wettelijk toegestaan.

Ook wordt gecontroleerd of men met een rechtmatig doel naar Caribisch Nederland komt, of dat er een risico bestaat dat personen in de illegale arbeid of criminaliteit zullen belanden.

De Marechaussee controleert verder of men bij binnenkomst voldoende financiële middelen heeft om in het eigen onderhoud te voorzien tijdens een verblijf. Als iemand dit niet kan aantonen, kunnen voorwaarden worden verbonden aan de toelating, zoals bijvoorbeeld een meldplicht bij het vreemdelingentoezicht van de Politie Caribisch Nederland. In 2021 werden er 121 mensen onder bijzondere voorwaarden toegelaten, in 2022 waren dit er met 256 ruim twee keer zo veel.

Vertrek

Bij vertrekkende passagiers controleert de Marechaussee of zij niet te lang verbleven zijn en zo de vrije termijn hebben overschreden. Deze termijn, die bepaalt hoe lang iemand als toerist binnen Caribisch Nederland mag verblijven, verschilt per nationaliteit.

Zo mogen mensen met de Amerikaanse of Nederlandse nationaliteit in een periode van 365 dagen 180 dagen verblijven. Afhankelijk van de nationaliteit kan een vrije termijn ook 90 dagen per 180 dagen betreffen of kan een visumplicht gelden. Bij het overtreden van de vrije termijn kan een boete uitgereikt worden. De hoogte van de boete hangt af van de hoeveelheid dagen waarmee de vrije termijn wordt overschreden.