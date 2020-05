Margareth Abraham krijgt postuum Erepenning

69 Gedeeld

Willemstad – Afgelopen zaterdag heeft Koning Willem Alexander postuum de Erepenning voor Mensenlievend Hulpbetoon toegekend aan Margareth Abraham.

De Erepenning voor Menslievend Hulpbetoon is, na de Militaire Willems-Orde, de oudste nog bestaande Nederlandse dapperheidsonderscheiding.

Maragareth Abraham vloog 50 jaar geleden als stewardess op ALM vlucht 980, toen die door brandstofgebrek neerstortte in zee, nabij Sint-Croix. Zij had een belangrijk aandeel in de redding van 43 mensen op de vlucht, maar verloor zelf haar leven bij de crash.

2 mei 1970

Zondag 2 mei 1970 vloog de Curaçaose stewardess Margareth Abraham haar laatste vlucht. In december had ze ontslag genomen, maar door ziekte van een oud-collega zou ze nog één keer als crewmember aan boord gaan. Het werd inderdaad haar laatste vlucht. Die middag crasht vlucht 980 van de Antilliaanse Luchtvaart Maatschappij ALM in de Caribische Zee vlak voor het eiland St. Croix.

“We zouden twee weken later trouwen”, zegt de op Curaçao zeer bekende TV-presentator Robby Schouten. “Ik ben nu 76 jaar en elk jaar opnieuw is 2 mei een bijzondere dag. Vijftig jaar geleden werd ze uit mijn leven getrokken, een afscheid werd me ontnomen; dan is het wel wrang dat vijftig jaar naar dato ik niet aanwezig mag zijn bij de herdenking op Curaçao en Aruba, vanwege de coronacrisis. Het luchtverkeer naar Curaçao ligt al anderhalve maand plat.”

Plasa Margareth Abraham

De beheerder van de Curaçaose luchthaven heeft nu een virtuele herdenking opgezet op sociale media. Het vliegveld in Willemstad ligt aan het Margareth Abraham Plasa. Een verwijzing naar de stewardess die als held de boeken in is gegaan.

Het DC-9 toestel had als bijnaam de Carib Queen en was met 57 passagiers en 6 bemanningsleden aan boord eerder die dag in 1970 vertrokken van John F. Kennedy in New York en op weg naar Sint-Maarten. De vlucht gaat zonder problemen, maar op Sint Maarten trekt tropisch noodweer over het eiland en de piloot wordt boven Amerika al geadviseerd uit te wijken en moet lager vliegen dan normaal. Maar als het toestel de Caribische Zee nadert, trekt de lucht in Philipsburg voldoende op en mag de DC9 alsnog naar Sint-Maarten komen.

De piloot heeft desondanks moeite om de kist aan de grond te zetten en doet drie landingspogingen, die allemaal mislukken. Op advies van de toren wijkt het toestel uit naar het nabijgelegen St. Thomas, maar er is onvoldoende brandstof aan boord om daar te kunnen landen en om 15.49 uur Caribische tijd, stort het toestel in zee.

“Ze had vlak voor vertrek nog een grapje gemaakt door te zeggen dat ze met lege koffers naar New York zou vliegen om inkopen te doen voor na de bruiloft. We zouden ons in Nederland vestigen, ik zou gaan werken voor de Wereldomroep”, zegt Robby.

Het toestel was redelijk intact gebleven na de crash op zee en bleef een aantal minuten drijven voordat het zonk en 1500 meter de diepte inging. Veertig mensen overleefden de crash. Margareth was een van de drie ALM-stewardessen die pas vlak voor de crash doorkreeg dat het vliegtuig een landing op zee zou maken. “Ze heeft zoveel mogelijk passagiers nog reddingvesten omgedaan, maar zelf zat stond ze nog in het gangpad toen de crash kwam.”

Robby vertrekt nadat hij van de crash hoort direct naar St-Croix en zoekt 17 dagen lang op zee en op alle nabij gelegen eilandjes naar een spoor van zijn geliefde. “Je wilt het niet accepteren.”

Het ongeluk werd onderzocht door de National Transportation Safety Board in Washington. Die concludeerde dat de waarschijnlijke oorzaak van de crash brandstofuitputting was als gevolg van de niet-geslaagde pogingen om op St. Maarten te landen. De crew had door het slechte weer geen goede berekeningen gemaakt van de hoeveelheid brandstof aan boord.

Het ongeluk met vlucht 980 krijgt om meer dan één reden speciale aandacht. President Nixon stuurt een schild naar Curaçao, waarop hij Margareth als held omschrijft. Het schild hangt nog steeds aan de muur op de luchthaven.

A citizen of the Netherlands Antilles and a Stewardess of the Netherlands

Antilles Airlines, Margareth Abraham, courageously sacrificed her life for

others on May 2, 1970. As a DC-9 jet prepared for an emergency landing in

the Caribbean Sea, Margareth assisted her Antillean and American

passengers in donning life vests, calming fears, and reading themselves for

the crash. Showing no concern for her own safety, Margareth died for the

sake of the passengers entrusted in her care. This act of selfless heroism will

abide forever in the hearts of her aviation colleagues, her countrymen, and

her friends in the Unites States.”

-president Richard M. Nixon.

Na de crash van ALM vlucht 980 werden werkende omroepsystemen in vliegtuigen verplicht gesteld. Tijdens de vlucht van Margareth was het systeem uitgeschakeld. Ook is sinds deze vlucht internationaal de noodlandingsprocedure aangepast. Tot de crash bleek het waarschuwen van passagiers daarvan geen onderdeel te zijn, waardoor de stewardessen en de passagiers pas laat doorkregen dat het mis was.

Een halve eeuw later rust de Carib Queen , met zijn vluchtgegevensrecorders onaangetast, nog steeds op de bodem van het Caribisch gebied. “Het vliegtuig is nooit geborgen en haar lichaam is nooit gevonden, net als dat van 22 andere mensen aan boord.”

