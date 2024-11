Curaçao Maria Liberia Peeters pleit voor herziening van het Statuut Dick Drayer 26-11-2024 - 3 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Oud-premier Maria Liberia-Peters heeft opgeroepen tot een herziening van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden. “Het Statuut is geen eeuwigdurend decreet,” zei Liberia-Peters tijdens een lezing op de Universiteit van Curaçao. Volgens haar is het cruciaal dat het document, dat in 1954 werd ingevoerd, wordt geëvalueerd en aangepast om beter in te spelen op de hedendaagse en toekomstige uitdagingen.

De lezing vond plaats ter gelegenheid van de instelling van een nieuwe leerstoel, gewijd aan Mr. Dr. Moises Frumencio Da Costa Gomez, bekend als de architect van het Statuut en een van de belangrijkste politieke figuren in de geschiedenis van Curaçao. Liberia-Peters benadrukte hoe belangrijk het is om zijn visie levend te houden en te vertalen naar de huidige context.

Visie

“Dòktór zei ooit: ‘Geen autonomie zonder economie, geen economie zonder autonomie.’ Dat principe geldt nog steeds,” zei Liberia-Peters, verwijzend naar zijn filosofie. Ze benadrukte dat het Statuut destijds een pragmatisch compromis was dat paste bij de tijd en de omstandigheden van toen, maar dat het nu dringend moet worden aangepast. “We moeten kijken naar wat ons nog steeds bindt, maar ook naar wat ons tegenhoudt om als volwaardige partners binnen het Koninkrijk te functioneren.”

Tijdens haar toespraak haalde ze verschillende voorbeelden aan van de beperkingen die het Statuut oplegt aan Curaçao. Ze wees onder andere op economische vraagstukken waarbij Koninkrijksregels de slagkracht van het eiland verminderen. Ook noemde ze de onduidelijke verantwoordelijkheden in de samenwerking tussen de landen als een bron van frustratie. “Na zeventig jaar moeten we eerlijk kijken naar wat werkt en wat niet,” aldus Liberia-Peters.

Samenwerking en inclusiviteit

Liberia-Peters pleitte voor de oprichting van een breed samengestelde werkgroep waarin alle politieke partijen en experts samenwerken aan een nieuwe visie op het Statuut. “We moeten af van partijdige belangen en streven naar oplossingen die iedereen vooruithelpen,” zei ze.

Ze stelde voor om niet alleen staatsrechtelijke experts te betrekken, maar ook vertegenwoordigers uit de economie, cultuur en sociale sector. “De uitdagingen van vandaag vragen om een holistische benadering, net zoals Da Costa Gomez destijds al voor ogen had.”

Leerstoel

De speech vond plaats ter ere van de instelling van de leerstoel ‘Dòktór’, die gewijd is aan de intellectuele nalatenschap van Da Costa Gomez. Deze leerstoel zal zich richten op onderzoek naar staatsrecht, sociaal-economische structuren en de rol van cultuur en identiteit in politieke ontwikkelingen. Liberia-Peters roemde deze stap als een belangrijke erkenning van zijn bijdragen aan de ontwikkeling van Curaçao en het Koninkrijk.

“Dòktór geloofde dat kennis en inclusiviteit de sleutel zijn tot vooruitgang,” zei Liberia-Peters. “Hij wist dat het niet voldoende was om alleen wetten en regels te veranderen; de samenleving zelf moet veranderen door onderwijs en bewustwording.” Ze verwees naar zijn inspanningen om gelijke kansen te creëren in het onderwijs en zijn nadruk op het belang van nationale identiteit.

Oproep tot actie

Liberia-Peters sloot haar toespraak af met een oproep aan het Curaçaose parlement om deze kans aan te grijpen. “De zeventigste verjaardag van het Statuut is niet alleen een moment om te vieren, maar vooral een moment om te reflecteren en vooruit te kijken,” zei ze. Ze riep op tot een serieus en volwassen debat over de toekomst van het Statuut, gebaseerd op de visie van Da Costa Gomez en de huidige realiteit. “Laten we bouwen aan een sterker Curaçao, met respect voor onze geschiedenis, maar met de blik gericht op de toekomst.”

