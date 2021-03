Marihuana plantagehouder naar huis om gezondheidsredenen

Foto – Èxtra

WILLEMSTAD – De politie van Barber heeft een inwoner van Flip aangehouden nadat er een marihuanaplantage was ontdekt in zijn tuin. Een toevallige bezoeker op de plantage is ook meegenomen.

De 60-jarige plantagehouder had ook water en stroom omgeleid, zodat hij daarvoor niet hoefde te betalen. Op het bureau bleek de man zoveel medicijnen te moeten slikken voor zijn gezondheid, dat besloten werd de man weer vrij te laten en naar huis te sturen. Hij zal later worden opgeroepen om voor de rechter te verschijnen.