Marilyn Moses moet meewerken aan toelating Elhage

Parlementslid Marylin Moses moet op de eerstvolgende Statenvergadering meewerken aan de behandeling van het verzoek tot toelating van Shaheen El Hage tot de Staten.

Dat heeft rechter Kim Lasten vandaag in kort geding bepaald.

Moses voerde tijdens de behandeling van het kort geding, vrijdag 7 augustus verweer door te stellen dat Shaheen Elhage voorbarig is met zijn wens om tot het parlement toe te treden, omdat de termijn van vier weken ‘wachttijd’ na de aanmelding van Alcalá-Wallé – de vorige

kandidaat voor de vacante zetel van Millerson – nog niet was verstreken.

Kiesreglement

Zij doelde daarmee op artikel 126 van het Kiesreglement en eiste duidelijkheid over de toepassing van dit artikel. Ter zitting liet rechter Lasten als weten dat artikel 126 hier niet van toepassing is.

Uit het systeem van de wet volgt dat een door het Hoofdstembureau tot lid van de Staten verkozene, dat wil zeggen Shaheen Elhage, reeds als lid van de Staten

was aangemerkt, aldus rechter Lasten.

De onduidelijkheid die aanvankelijk heeft kunnen bestaan over de status van de aanmelding van Alcalá-Wallé is daarmee weggenomen. Zij heeft conform artikel 124 Kiesreglement ontslag genomen, waarop de weg vrij was om na besluit van het hoofdstembureau Shaheen Elhage toe te laten als 21e parlementslid.

Trias politica

Rechter Lasten achtte zich in dit geschil bevoegd omdat Shaheen Elhage door gedaagden in onder meer zijn rechten ex artikel 25 Bupo-verdrag werd beperkt. Het gaat volgens haar om een geschil over een burgerlijke zaak als bedoeld in Staatsregeling van Curaçao.

Het beginsel van de scheiding der machten brengt niet mee dat de burgerlijke rechter niet bevoegd is om kennis te nemen van vorderingen als die van Elhage, aldus het gerecht.

Dat is anders voor de oppositieleden, minus Marilyn Moses. Zij gebruiken hun bevoegdheid om niet op de vergadering te verschijnen als politiek machtsmiddel.

“Van het handelen van deze oppositieleden kan men

van alles vinden”, schrijft Lasten. “Maar de hiervoor bedoelde uiterste terughoudendheid die de burgerlijke rechter past in geschillen over het functioneren van de Staten en de Statenleden is juist waar het optreden van de

Statenleden welbewust en politiek gedreven is, geboden.”

Bevoegdheid

Het gerecht is in het vonnis duidelijk over de beslissingsbevoegdheid van de Staten over de vraag of een Statenlid mag plaatsnemen in het parlement. Die heeft de Staten niet. “Dat is door de kiezer beslist bij de verkiezingen van 2017. Het Hoofdstembureau bepaalt wie een opengevallen plaats vervult. Daar gaan de Staten niet over.

Die gaan alleen over de geloofsbrieven en het Kiesreglement bepaalt limitatief de gronden voor afwijzing. Als de geloofsbrieven van eiser

in orde zijn – en er zijn geen aanwijzingen dat dat niet het geval is – is het Statenlidmaatschap van eiser een feit”, aldus Lasten.

“Door de bezetting van de opengevallen zetel van Statenlid Millerson tegen te werken, gebruiken de Statenleden hun bevoegdheid om al dan niet ter vergadering te verschijnen om een volksvertegenwoordiger uit de Staten te weren. Daarmee wordt niet alleen Shaheen Elhage buiten het democratisch proces gehouden, maar ook de burgers wiens stem hij vertegenwoordigt.”

Download hier het vonnis.