Marilyn nog altijd niet zeker van haar zaak

Willemstad – Het is nog maar de vraag of Marilyn Moses dinsdag naar de Staten gaat om voor een quorum te zorgen. Een meerderheid is nodig om de vergadering door te kunnen laten gaan.

Shaheen Elhage zou dan de 21e plek in kunnen nemen, zodat het parlement weer volledig is. Of Moses daadwerkelijk een toezegging deed tegen de rechter is niet duidelijk. In elk geval wil het parlementslid eerst overleggen met haar partij.

Mocht ze niet komen, dan doet de rechter woensdag uitspraak.

