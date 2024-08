Defensie Marine nodigt veteranen uit Redactie 06-08-2024 - 1 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Commandant der Zeemacht in het Caribisch gebied, Commandeur Walter Hansen, nodigt veteranen die woonachtig zijn in het Caribisch gebied op 20 augustus naar de Veteranendag te komen. Die wordt gehouden van 14:00 – 18:00 uur op Marinekazerne Suffisant.

Iedere veteraan die zich voor 11 augustus opgeeft via veteranenverenigingcuracao1@gmail.com krijgt een bevestiging, die dient als toegangsbewijs voor de marinekazerne.

De Veteranendag is een speciale dag met aandacht en waardering voor Nederlandse militairen die in oorlogsgebied of tijdens een vredesoperatie zijn ingezet. Jaarlijks vindt de Veteranendag plaats in juni in Nederland, maar ook in het Caribisch gebied wonen veel veteranen.

83