Marine onderschept bijna 1000 kilo cocaïne in Caribisch gebied

WILLEMSTAD – De koninklijke marine heeft bij 2 drugsvangsten in het Caribisch gebied bijna 1.000 kilo cocaïne onderschept. Dat gebeurde al op 11 en 12 september, maar is pas vandaag bekendgemaakt. Bij de eerste vangst gaven de verdachten zich pas over na waarschuwingsschoten.

In beide gevallen werd het stationsschip de Zr.Ms. Groningen door een Amerikaans patrouillevliegtuig ingelicht over verdachte go-fasts. Hierop kwam de snelle onderscheppingsboot FRISC in actie. Aan boord hiervan zat niet alleen bemanning van de Groningen, maar ook een afvaardiging van de US Coast Guard.

Bij de eerste actie gaven de verdachten zich niet zomaar over. Dat gebeurde pas na waarschuwingsschoten. Dat was bij de tweede actie niet nodig. Alle verdachten en de in totaal zo’n 985 kilo aan contrabande zijn overgedragen aan de Amerikanen. Zij gaan over tot vervolging.

Stationsschip

Zr.Ms. Groningen is sinds mei 2023 als stationsschip actief in het Caribisch gebied. Het Nederlandse marineschip wordt onder meer ingezet bij counterdrugsoperaties. Dat doet het samen met de Kustwacht Caribisch Gebied en de Amerikaanse Kustwacht.