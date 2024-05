Defensie Marine onderschept in vier dagen meer dan een ton cocaïne in Caribisch gebied Redactie 13-05-2024 - 1 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Defensie heeft eind april twee drugstransporten onderschept in het Caribisch gebied. In beide gevallen werden go-fasts ontdekt door een Amerikaans patrouillevliegtuig waarna de Zr.Ms. Groningen in actie kwam.

Het schip van de marine zette koers naar de go-fasts en lanceerde hierop haar snelle onderscheppingsboten met aan boord het Fleet Marine Squadron en LEDET van de Amerikaanse kustwacht.

Bij de eerste actie gaven de verdachten zich niet zomaar over. Dat gebeurde pas na waarschuwingsschoten. Bij de tweede actie was dat niet nodig. Vier verdachten en een totaal van 1072 kg cocaïne zijn overgedragen aan de Amerikaanse kustwacht. De drugs zijn inmiddels vernietigd en de verdachten worden in Amerika vervolgd.

De Groningen is sinds begin april 2024 weer actief in het Caribisch gebied. Het Nederlandse marineschip wordt onder meer ingezet voor counterdrugsoperaties in afwisselende samenwerking met de Amerikaanse kustwacht en Kustwacht Caribisch Gebied.