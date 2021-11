Marineschip de Holland onderschept ruim 500 kilo drugs

35 Gedeeld

WILLEMSTAD – Het marineschip de Holland heeft bij twee acties in totaal zo’n 535 kilo drugs onderschept in het Caribisch gebied. Het Nederlandse marineschip deed de onderscheppingen eind vorige maand, maar de vangst is pas vandaag bekendgemaakt.

De Zr.Ms. Holland is sinds mei actief in het Caribisch gebied en wordt onder meer ingezet tegen drugssmokkel en bij humanitaire hulpverlening. Ook diverse kustwachttaken in de regio zoals het opsporen van illegale visserij, milieudelicten en de inzet tijdens reddingsoperaties behoren tot het takenpakket.

